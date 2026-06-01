Путин назвал неотвратимым наказание причастных к удару по Старобельску

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что все виновные в трагедии в Старобельске должны получить заслуженное наказание.

"Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым", - он на совещании о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования случившегося в Старобельске.

"(...) вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельск", - сказал президент в начале совещания.

Он напомнил, что в результате этого теракта погиб 21 человек, 42 получили ранения. "Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Хотел бы все это в комплексе с вами обсудить, а также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования - что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь", - сказал глава государства.

Путин отметил, что не случайно пригласил на совещание генпрокурора России и главу Следственного комитета.

Обращаясь к ним, президент сказал: "Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников".

В совещании приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернёв.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.