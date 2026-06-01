Глава ЛНР сообщил о трех целенаправленных ударов по общежитию в Старобельске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики в ночь на 22 мая было нанесено три удара беспилотниками, что говорит о целенаправленном характере атаки, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на совещании у президента Владимира Путина.

"Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция - спланированная, целенаправленная", - сказал он.

Таким образом, по словам Пасечника, "ни о какой случайности и ни о каком другом виде не может идти речь".

"Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже", - сказал глава ЛНР.