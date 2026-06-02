Каждый третий опрошенный россиянин хотел бы открыть свое дело

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около трети россиян (31%) хотели бы заняться предпринимательской деятельностью, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Чаще остальных открыть свое дело хотела бы молодёжь до 25 лет (54%), показывают результаты исследования.

Каждый восьмой (12%) респондент, который хотел бы заняться бизнесом, заявил социологам, что предпринимает для этого конкретные шаги; еще почти каждый третий (31%) заявил, что намерен начать создавать свой бизнес в ближайшее время; более половины (53%) желающих открыть свое дело сказали, что ничего не делают для этого и не планируют какие-либо действия в ближайшее время; оставшиеся 4% таких респондентов затруднились что-либо сказать по данному поводу.

Согласно исследованию, 59% всех опрошенных не хотели бы заниматься бизнесом.

По данным ВЦИОМ, 8% россиян уже имеют свое дело, наиболее активны в этом плане представители так называемого "реформенного поколения" и сограждане в возрасте 35-44 лет - по 11% респондентов соответственно.

Согласно опросу, оставшиеся 2% респондентов затруднились определиться с тем, привлекательна ли для них предпринимательская деятельность.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 2 мая 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
