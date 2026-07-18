В Wildberries сообщили об атаках на склады в Подмосковье и Тамбовской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Логистические объекты Wildberries-Russ в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись ночной атаке, сообщила пресс-служба объединенной компании в субботу.

"На объекте в Тамбовской области возникший пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация", - говорится в сообщении.

"В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку", - добавили в Wildberries-Russ.