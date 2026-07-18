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Семь человек погибли из-за попадания БПЛА в центр Wildberries под Тамбовом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в Котовске в результате попадания беспилотников в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников, предварительно, 24 человека пострадали.

"В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены (...) По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Первышов в своем канале в Мах.

Глава региона добавил, что открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается.

Тамбовская область Wildberries логистический центр БПЛА погибшие пострадавшие
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