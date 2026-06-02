ФАС планирует отрегулировать сроки подтверждения заказов поставщиков в ритейле

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила торговые сети и их поставщиков на предмет существующих и оптимальных сроков подтверждения заказов ритейла.

"По итогам рабочей группы в сфере розничной торговли служба направила запросы в крупнейшие ассоциации и союзы торговых сетей и поставщиков продуктов питания. Организации должны сообщить ФАС России, какие сроки ответа поставщика на заказы торговой сети сейчас закреплены в договорах поставки продовольственных товаров, а также высказать мнение об оптимальных сроках и влияющих на это факторах (категория товара, объём поставки и т.д.)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ФАС проанализирует информацию от участников рынка и на основе полученных данных "выработает единый подход к содержанию соответствующих документов".