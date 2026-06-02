Минобороны РФ сообщило, что в Киеве поражены 10 предприятий ОПК

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В ходе массированного ночного удара в Киеве поражены 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также три территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение "Абрис ПТ", предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", АО "Завод Маяк" и государственная компания "УкрСпецэкспорт", - заявили в ведомстве.

"Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК)", - говорится в сообщении.