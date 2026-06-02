Военные РФ заявили, что нанесли поражение заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в ходе массированного удара минувшей ночью нанесли поражение авиационному двигателестроительному заводу "Мотор Сич" в Запорожье, в Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных дронов и ракетного вооружения, заявили во вторник Минобороны РФ.

"В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич"", - говорится в заявлении министерства.

"В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Мотор Сич
