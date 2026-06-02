Житель Севастополя получил 4 года колонии за хранение гексогена

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Севастополя приговорил горожанина к четырем годам лишения свободы за хранение электродетонатора и брикета с гексогеном на лоджии, сообщила прокуратура города.

Подсудимый признан виновным в незаконном хранении взрывного устройства и взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК) и приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.

На допросе он заявил, что обнаружил пакет с опасными предметами на улице и забрал его домой. Следствие и суд установили, что электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 кг, он держал в выдвижном ящике комода на лоджии. Их изъяли сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.