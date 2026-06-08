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Дума во вторник рассмотрит законопроект "Антифрод-2" о защите от кибермошенников

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый "Антифрод-2", сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении законопроект о дополнительных мерах противодействия кибермошенничеству", - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы по итогам заседания Совета.

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Согласно инициативе, комплекс мер дополнится в том числе возможностью абонента установить запрет на входящие международные звонки. Родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком для его обеспечения безопасным контентом. Также в целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт.

"Защита наших граждан и их сбережений от киберпреступников - среди приоритетов депутатской работы. Мы видим, что принятые ранее меры приносят результат. В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений, их число уменьшилось на 12%. Положительные тенденции сохраняются. Вместе с тем мошенники придумывают новые схемы обмана, поэтому важно как можно быстрее выйти на законодательные решения, которые обезопасят сбережения людей", - отметил председатель Госдумы.

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