Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти (августовский фьючерс на Brent опустился ниже $93,5 за баррель) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном заключении сделки с Ираном в ближайшие две недели; сдерживающим покупателей фактором остается геополитическая напряженность вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2518,94 пункта (+0,05%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), упали бумаги "Интер РАО" (-11%) после отсечки на бирже годовых дивидендов.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 июня, составляет 73,2644 руб. (-20,45 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Полюса" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Акции "Интер РАО" упали до 2,745 рубля - уровня начала ноября 2025 года; выплаты за 2025 год составят 0,3214 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "АЛРОСА" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" упали бумаги "РусГидро" (-8,6%, до 0,3476 рубля), обновившие свой минимум на фоне известий, что правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли компании в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму, о чем говорится в проекте годового отчета компании за прошлый год. На вечерней сессии понедельника цена акций "РусГидро" падала до 0,3437 рубля - это меньше, чем отмечалось на пике падения рынка в кризисном октябре 2008 года (0,359 рубля за штуку).

Инвестпрограмма "РусГидро" в 2026 г. вырастет на 16% по сравнению с 2025 г., до 390 млрд руб. В отчете говорится, что в 2026-2027 гг. компания в своей деятельности будет сфокусирована на территории Дальнего Востока. Параллельно с этим продолжится переход региона на рыночное ценообразование для ГЭС.

Долговая нагрузка "РусГидро" по итогам 2025 г. сохранялась на сбалансированном уровне, говорится в отчете. Соотношение чистый долг/EBITDA - 3,4x. Соотношение долг/EBITDA "РусГидро" в 2026 г. достигнет 6,2x и создаст риски нарушения кредитных ковенантов и кросс-дефолта по кредитному портфелю, говорится в материалах компании к годовому собранию по итогам 2025 г. Ранее совет директоров "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023-2025 гг.

Президент США Дональд Трамп предполагает, что Израиль не станет снова наносить удары по Ирану. "Я не думаю, что это произойдет. Все складывается очень хорошо. Иран делает то, что должен делать, я не думаю, что это произойдет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста Sky News.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что Трамп в ходе недавнего разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил собеседника о том, что тот может лишиться военной поддержки США в случае начала нового конфликта с Ираном.

Также Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о "полной победе" над Ираном и заключат окончательную сделку. "Сейчас мы ведем переговоры, и они (иранцы - ИФ) хотят заключить очень хорошую сделку. (...) Я думаю, мы выигрываем эту битву. (...) В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз", - сказал Трамп, выступая на телемитинге в поддержку участвующего в праймериз Республиканской партии сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Президент США также вновь подчеркнул, что Тегеран в результате сделки с Вашингтоном откажется от обладания ядерным оружием.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в начале недели продолжил отыгрывать отсутствие "бычьих" драйверов и усиление санкционной риторики западных стран.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, которые были обеспечены техническими факторами и надеждами на возможное улучшение ситуации на Ближнем Востоке, которая, однако, остается крайне напряженной. На российском рынке индекс Мосбиржи все ближе подходит к минимуму 2025 года 2457 пунктов. Инвесторы теряют надежду на скорое возобновление мирных переговоров по украинскому урегулированию, в то время как санкционное давление на Россию растет. На заседании ЦБ РФ 19 июня при этом ожидается снижение ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов, что способно вызвать лишь сдержанный оптимизм покупателей, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, индекс МосБиржи обновил минимум с ноября 2025 года, слабее остальных в начале недели выглядел ИТ-сектор, причем без каких-либо весомых корпоративных новостей, а также бумаги металлургов и застройщиков. Давление на последние две группы логично усиливается на фоне дорогого фондирования, слабого спроса и ухудшения ожиданий по ставке ЦБ.

Дополнительный негатив идет со стороны макроэкономики: недельная инфляция вновь начала ускоряться, а годовой ее показатель, по оценке Минэкономразвития, поднялся до 5,39%. Это снижает уверенность инвесторов в быстром и глубоком смягчении денежно-кредитной политики ЦБ.

Долгожданное ослабление курса рубля не способно перебить геополитический негатив, поэтому падение рынка акций может оказаться более глубоким, чем ранее ожидалось его участниками, считает аналитик.

Индекс МосБиржи опустился к нижней границе падающего канала и подошел к сильнейшему уровню поддержки 2500 пунктов. Если будет совершен пробой ниже 2500 пунктов, то возможно ускорение обвала - до 2400 и 2300 пунктов. При этом перепроданность на российском рынке еще не настолько сильная (индекс относительной силы RSI находится на уровне 31 пункт), чтобы технический отскок мог произойти в ближайшие сессии, полагает Лозовой.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,9%), но просел Dow Jones (-0,2%). Инвесторы оценивали динамику событий на Ближнем Востоке после обмена Ирана и Израиля ударами, вызвавшего опасения по поводу новой волны эскалации напряженности в регионе.

Президент США Трамп призвал стороны незамедлительно прекратить взаимные обстрелы. Позднее иранское командование объявило, что приостановит удары по Израилю, но готово возобновить их в случае продолжения боев в Ливане. В свою очередь власти Израиля сообщили, что прекратят обстрелы Ирана, но продолжат боевые операции на юге Ливана.

Между тем котировки бумаг компаний, ориентированных на ИИ-сектор, восстанавливались в понедельник после снижения на прошлой неделе, спровоцированного слабыми прогнозами Broadcom.

Аналитики Citigroup повысили прогноз значения индекса S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с 7700 пунктов, а также улучшили оценку совокупной прибыли на акцию компаний, входящих в расчет этого индекса, до $350 с $320 в 2026 году. Дальнейшая динамика прибыли будет во многом зависеть от способности эмитентов реализовать потенциал роста эффективности за счет ИИ, полагают в банке.

Лидером роста среди компонентов S&P 500 стала Intel (+11,2%) после сообщения The Information о том, что компания Google, входящая в Alphabet, заказала у Intel производство более 3 млн тензорных процессоров (TPU). Также подорожали бумаги чипмейкеров Broadcom (+2,8%), AMD (+5,1%) и Micron (+9,9%).

Акции Marvell Technology Group, выпускающей телекоммуникационное оборудование и чипы, выросли на 9,6% на новостях, что эта компания с 22 июня будет включена в расчет S&P 500.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 6,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $93,38 за баррель (-1% и +1,2% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $90,17 за баррель (-1,2% и +0,8% накануне).

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил в понедельник, что целью Ирана на переговорах является завершение вооруженного конфликта и стабильность на Ближнем Востоке, а не нормализация отношений с США. "Наша цель - это завершить войну и достигнуть долгоиграющей безопасности в регионе, а не нормализация отношений с США, у нас нет доверия к другой стороне", - приводит его слова агентство "Тасним".

Главный иранский переговорщик также отметил, что недавние удары Ирана по Израилю стали ответом на нарушение перемирия со стороны США, в частности, на морскую блокаду и нарушение перемирия в Ливане Израилем.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна пока прекращает удары по Ирану, сообщило в понедельник интернет-издание The Times of Israel. Он отметил, что "если Иран совершит ошибку и атакует Израиль снова, то Израиль даст неистовый ответ". Нетаньяху добавил, что борьба против Ирана и ливанского движения "Хезболла" еще не закончена.