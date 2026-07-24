Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи приостановили работу, сообщается в пресс-службе компании.

"Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале RWB утром в пятницу.

Ранее в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 50 БПЛА над регионом.