Поиск

Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи приостановили работу, сообщается в пресс-службе компании.

"Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба - Санкт-Петербург) временно приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале RWB утром в пятницу.

Ранее в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 50 БПЛА над регионом.

Александр Дрозденко Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На складах Wildberries в Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА

Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 59

Объекты гражданской инфраструктуры атакованы БПЛА в Петербурге

Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

 Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

До 50 выросло число уничтоженных в Ленинградской области БПЛА

Количество сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 33

В Симферополе эвакуирован сортировочный центр Wildberries

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске из-за атаки БПЛА ликвидирован

Что произошло за день: четверг, 23 июля

ЕС вводит санкции против российских производителей беспилотников большой дальности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10712 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов