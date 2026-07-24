Поиск

Часть товаров и площадей после атаки на склады Wildberries в Петербурге и Симферополе удалось сохранить

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Часть площадей и товаров после атаки БПЛА на логистические комплексы Wildberries в Симферополе, а также Шушарах и Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) удалось сохранить, написала в соцсетях основательница компании Татьяна Ким.

Она также сообщила, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий", - добавила она.

Ранее в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили о приостановке работы логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи.

Кроме того, пресс-служба компании RWB информировала, что сортировочный центр Wildberries, находящийся в Симферополе, эвакуирован по требованиям безопасности.


Wildberries Петербург Татьяна Ким
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Часть товаров и площадей после атаки на склады Wildberries в Петербурге и Симферополе удалось сохранить

Власти сообщили о ракетном ударе по предприятию в Кирове

На складах Wildberries в Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА

 На складах Wildberries в Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА

Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 59

Объекты гражданской инфраструктуры атакованы БПЛА в Петербурге

Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

 Работа двух логистических комплексов Wildberries в Петербурге приостановлена

До 50 выросло число уничтоженных в Ленинградской области БПЛА

Количество сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 33

В Симферополе эвакуирован сортировочный центр Wildberries

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске из-за атаки БПЛА ликвидирован
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10716 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3308 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов