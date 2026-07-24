Часть товаров и площадей после атаки на склады Wildberries в Петербурге и Симферополе удалось сохранить

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Часть площадей и товаров после атаки БПЛА на логистические комплексы Wildberries в Симферополе, а также Шушарах и Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) удалось сохранить, написала в соцсетях основательница компании Татьяна Ким.

Она также сообщила, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Совместно с профильными службами ведем работы по устранению последствий", - добавила она.

Ранее в пятницу в пресс-службе Wildberries сообщили о приостановке работы логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи.

Кроме того, пресс-служба компании RWB информировала, что сортировочный центр Wildberries, находящийся в Симферополе, эвакуирован по требованиям безопасности.



