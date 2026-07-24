На складах Wildberries в Ленобласти произошел пожар после атаки БПЛА

Также пострадал один из складов птицефабрики "Северная"

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел на складах Wildberries в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести", - написал он написал он в своем канале в Max в пятницу утром.

Кроме того, после попадания БПЛА произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в Кировском районе, никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранее в пятницу Дрозденко сообщал о ликвидации 59 БПЛА над Ленинградской областью.

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