Объекты гражданской инфраструктуры атакованы БПЛА в Петербурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Последствия атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры ликвидируют в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов в пятницу утром.

"Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб координирует деятельность городских служб, уточнил Беглов.

Ранее в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 50 БПЛА над регионом.