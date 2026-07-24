Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 59

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об увеличении числа ликвидированных над регионом БПЛА до 59.

"Сбито 59 БПЛА противника", - написал он в своем канале в Max в пятницу утром.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении 50 БПЛА над Ленинградской областью. Кроме того, объекты гражданской инфраструктуры подверглись атаке беспилотников на Московском шоссе в Петербурге, сообщал губернатор города Александр Беглов.