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Четыре человека погибли в результате пожара в Петербурге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате пожара в ангаре в Калининском районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"После разбора завалов на месте возгорания двое обнаружены под обвалившимся забором и двое в ангаре, где проводились работы. Еще двое госпитализированы в состоянии разной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возгорание произошло на территории организации, производившей химические продукты. Кроме пожара, предварительно, зафиксирован взрыв в связи с воспламенением паров ацетона.

В понедельник вечером в ангаре на территории завода рядом с Финляндским вокзалом вспыхнул пожар. Огонь распространился на 400 кв. метров, частично обрушилась кровля здания. Возгорание потушили.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ). Прокуратура Калининского района контролирует ход и результаты расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

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