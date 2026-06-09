Минобороны РФ заявило, что за сутки сбит 551 беспилотник ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 551 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, с начала проведения спецоперации уничтожены почти 159 тыс. украинских дронов.