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Минобороны РФ заявило, что за сутки сбит 551 беспилотник ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 551 украинский дрон, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, с начала проведения спецоперации уничтожены почти 159 тыс. украинских дронов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
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