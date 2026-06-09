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Военные сообщили об уничтожении дронов ВСУ, летевших вглубь территории РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении беспилотников, направленных украинской армией вглубь территории России.

"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" на больших высотах воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2 (по информации Минобороны РФ, боевая нагрузка - около 100 кг, дальность - до 2 тыс. км), "Зозуля" (дальность от 1100 до 2100 км при нагрузке от 10 до 50 кг)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены украинские БПЛА "Чаклун-В" (способен нести около 6 кг взрывчатых веществ при дальности полета, по разным данным, от 70 до 120 км), B-2 (с боевой нагрузкой до 5 кг и дальностью до 150 км), "Анубис" (нагрузка - до 30 кг, дальность, по разным данным, до 300 км) и другие.

Минобороны РФ во вторник опубликовало кадры уничтожения украинских дронов большой дальности.

В ежедневной сводке российское военное ведомство сообщило, что за сутки средствами ПВО сбит 551 украинский беспилотник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
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