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Лицензирование розничной и оптовой торговли табаком введут с октября 2026 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции вводится в РФ с 1 октября 2026 года. Это предусмотрено законом, принятым Госдумой во вторник во втором и третьем чтениях.

Законопроект был разработан Минфином.

Как сообщает аппарат вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, контроль за соблюдением лицензионных требований минимизирует оборот нелегальной продукции, в том числе - нелегальные точки продаж. Кроме того, новые меры призваны дополнительно оградить несовершеннолетних от этой продукции.

Согласно сообщению, по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году на российском рынке изъято 3,15 тыс. тонн нелегальных табачных изделий и никотинсодержащей продукции. В 2026 году (с января по май) - свыше 745 тонн. В этот период также было вывезено 40 единиц оборудования с 6 объектов нелегального производства.

Лицензионные требования к торговле табаком и электронными устройствами разработаны по аналогии с уже действующим лицензированием в сфере торговли алкогольной продукцией.

Для получения лицензии будет необходимо официально зарегистрировать аренду (не менее 5 кв. метров), зарегистрироваться в госинформсистеме маркировки товаров (ГИС МТ), оплатить госпошлину и другое. Лицензия будет аннулироваться за нарушение обязательных требований. Например, требования в сфере охраны здоровья (запрет продажи несовершеннолетним, закрытая выкладка и др.) и ограничение мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции.

Границы прилегающих территорий к образовательным учреждениям будут определяться с учетом общественных обсуждений органами местного самоуправления в соответствии с правилами, установленными правительством РФ.

Кроме того, регионы по своему решению смогу вводить ограничительный режим на продажу вейпов. Такая возможность появится в рамках эксперимента (с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года). В течение этого времени будет анализироваться эффект от введения ограничений в том или ином регионе, говорится в сообщении.

Как сообщалось, лицензирование производства, экспорта и импорта табачных изделий, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства введено в РФ с 1 марта 2024 года. Таким образом, принятие нового закона замыкает цепочку лицензирования оборота этой продукции.

Госдума Минфин Росалкогольтабакконтроль
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