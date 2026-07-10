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Данные о вредных ингредиентах табачных изделий могут запретить относить к коммерческой тайне

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1286415-8, который запрещает относить к коммерческой тайне сведения о наличии в табачных изделиях и никотинсодержащей продукции ингредиентов, усиливающих никотиновую зависимость или оказывающих токсическое воздействие.

Поправка предложена к закону "О коммерческой тайне", где перечислены сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. Перечень предлагается дополнить данными о наличии и количестве наименований ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие, имеют канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства либо приобретают такие свойства в результате нагревания или тления.

Как отмечается в пояснительной записке, изготовители и импортеры табачной продукции обязаны ежегодно, не позднее последнего дня первого квартала, представлять в уполномоченный орган в сфере здравоохранения отчет о составе реализованных изделий и выделяемых ими веществах по форме, утвержденной Евразийской экономической комиссией. В этой форме сведения, составляющие коммерческую тайну, указываются отдельно, и в отношении них ведомство обязано обеспечить режим охраны конфиденциальности, то есть опубликовать их в открытом доступе нельзя.

По утверждению авторов, правоприменительная практика показывает, что потребители табачной продукции не обладают полной информацией об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость или оказывают токсическое воздействие на организм.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

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