Эксперт сообщил о росте цен на красную икру новой путины в РФ до рекордного уровня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лососевая путина этого года, стартовавшая 1 июня, началась с рекордных цен на свежезаготовленную красную икру.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, по данным на 9 июня, свежезаготовленная икра чавычи на Камчатке продается по 13 тыс. рублей за кг, что является абсолютным рекордом для начала путины, икра нерки - по 7 тыс. рублей.

Причем цены на икру чавычи стартовали с уровня около 9,2 тыс. рублей, затем начали резко расти и достигли 13 тыс. рублей.

Как считает Савельев, на рекордный рост цен повлияли несколько факторов. "Во-первых, высокий спрос в начале сезона. Во-вторых, небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в 2026 году, он существенно меньше показателей прошлых сезонов. В-третьих, системная работа по пресечению торговли немаркированной продукцией", - сказал он.

Всего, по прогнозу Дальневосточного промыслового совета, добыча тихоокеанских лососей в этом году составит 227 тыс. тонн против 335,5 тыс. тонн в 2025 году. "Соответственно, если прогноз оправдается на 100%, то красной икры в этом году будет заготовлено не более 8,2 тыс. тонн, что почти на 4 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, и на 1,7 тыс. тонн ниже показателя 2024 года", - сказал Савельев.

По его словам, рухнувшие в апреле розничные цены на прошлогоднюю лососевую икру из-за окончания годового срока годности будут кратно восстановлены на свежую продукцию. "Рекордные цены июня в районах заготовки икры наглядно демонстрируют растущую тенденцию стоимости деликатеса, в предстоящее полугодие тренд, безусловно, сохранится и в европейских регионах может достичь 15 тыс. рублей за кг", - прогнозирует Савельев.

При этом он напомнил, что данные о заготовленной икре в течение 48 часов после извлечения из лососей должны поступать в Россельхознадзор, который оформляет ветеринарные сопроводительные документы и вносит сведения в систему "Меркурий". Эта система интегрирована с государственной системой маркировки товаров, что позволяет пресекать оборот нелегальной продукции.