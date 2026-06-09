Глава ЦИК РФ назвала безопасность основным приоритетом во время сентябрьских выборов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в сентябре 2026 года предстоит сложная избирательная кампания, и обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса является основным приоритетом комиссии.

"Нам предстоит сложная избирательная кампания, и основным своим приоритетом мы считаем обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса при неукоснительном соблюдении закона в реализации избирательных прав граждан даже в самых непростых условиях", - сказала Памфилова на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой во вторник.

Ее высказывания приведены в канале ЦИК РФ в мессенджере Max.

"В этой связи наше многолетнее сотрудничество с институтом уполномоченных по правам человека приобретает особое значение", - подчеркнула Памфилова.

Согласно сообщению ЦИК, в текущем году планируется создать совместную рабочую группу с региональными уполномоченными по правам человека. Это, как считают в комиссии, позволит быстро реагировать на возможные нарушения.

Кроме того, на выборах в качестве волонтеров и наблюдателей будут работать молодежные советы при уполномоченных, которые в прошлом году работали на избирательных участках и горячих линиях, помогали маломобильным избирателям, добавили в ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что в Единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Член ЦИК РФ Игорь Борисов со своей стороны отмечал, что голосование на выборах различного уровня в текущем году планируется провести в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.

По словам Памфиловой, указ президента России о назначении выборов депутатов Госдумы 9-го созыва будет опубликован с 1 по 21 июня.