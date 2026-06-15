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ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

На участках будут организовывать резервные источники питания и резервные помещения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что некоторые регионы России "как никогда испытывают очень большую активность в виде БПЛА"; это необходимо учитывать при проведении предстоящих выборов. Она сказала об этом на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту, посвященном выборам 2026 года.

"Приграничные, воссоединенные и другие сейчас субъекты РФ, в чем еще отличие, как никогда испытывают очень большую активность в виде БПЛА. И мы должны это, в первую очередь, учитывать", - сказала Памфилова.

По ее словам, нужно сделать, чтобы на выборах были резервные помещения и резервные источники питания.

"Более того, впервые (...) вместе с МЧС и МВД в каждой участковой комиссии будет назначен ответственный, помимо сотрудников правоохранительных органов, который будет отвечать за противопожарную безопасность, возможность эвакуации участка в случае необходимости, и предупреждения разного рода диверсий", - добавила Памфилова.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование проведут 18, 19 и 20 сентября.

МВД МЧС ЦИК Центризбирком Элла Памфилова
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ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

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