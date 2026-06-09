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Работа ряда котельных в Кизилюрте приостановлена из-за пожара на газопроводе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подача горячего водоснабжения ограничена в трех микрорайонах дагестанского Кизилюрта из-за пожара на магистральном газопроводе "Моздок-Казимагомед", сообщает Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В связи с аварийной ситуацией на магистральном газопроводе "Моздок-Казимагомед" в Кизилюрте временно приостановлена работа ряда котельных. По этой причине подача горячего водоснабжения ограничена в 0, 1 и 2 микрорайонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ресурсоснабжающих и аварийных служб находятся на месте происшествия.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории Кизилюрта. К ликвидации последствий привлечено 25 человек и семь единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт, факельное горение на газопроводе достигает 15 метров в высоту.

В свою очередь врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов уточнил, что инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, эвакуированы жильцы близлежащих частных домов.

Дагестан Кизилюрт
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