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Жители более 300 домов эвакуированы после взрыва на газопроводе в Дагестане

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Жильцы 310 частных домовладений в двух населенных пунктах Кизилюртовского района Дагестана эвакуированы после взрыва на магистральном газопроводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации во вторник.

"В селе Нижний Чирюрт после взрыва на магистральном газопроводе эвакуированы жители 250 частных домов. Кроме того, в селе Гельбах были эвакуированы жильцы 60 частных домовладений", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан).

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт, факельное горение на газопроводе достигало 15 метров в высоту.

В свою очередь врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов уточнил, что инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, эвакуированы жильцы близлежащих частных домов.


Дагестан
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