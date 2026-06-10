В Крыму изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы составы по большей части ходили по полуострову в светлое время суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Для дальнейшего перемещения по полуострову предусмотрена поездка на автобусах. На станцию Керчь-Южная пассажиров соответствующих поездов из других городов так же будут доставлять на автобусах.

Решение о новой схеме движения вступило в силу с 0:00 10 июня. На пригородное сообщение эти изменения не влияют.

В Крыму за последнюю неделю на фоне беспилотной опасности несколько раз останавливалось движение поездов. В ночь на 8 июня в результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда Москва - Симферополь, погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.