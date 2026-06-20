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Поезда в Крым будут следовать в субботу только до Керчи

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом в субботу будут следовать только до Керчи из-за перекрытия движения на одном из участков железной дороги, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная", - говорится в сообщении в канале оператора в Max.

С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов - 8 из 14 - ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная.

Причины перекрытия движения на одном из участков железной дороги не сообщались.

Крым Керчь поезда Гранд Сервис Экспресс
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