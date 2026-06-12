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В результате атаки БПЛА на Белгородскую область ранен мирный житель

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мужчина ранен в результате удара БПЛА по автомобилю в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

"Дрон атаковал автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Водителя со множественными осколочными ранениями головы и тела доставили в Октябрьскую РБ", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере Max.

В другом поселке области в результате БПЛА сдетонировал на парковке коммерческого объекта, автомобили повреждены, добавили в оперштабе.

В городе Шебекино БПЛА также атаковал автомобильную стоянку, повреждены шесть автомобилей, уточнили в оперштабе.

Белгородская область
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