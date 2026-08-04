"Газпром нефть" отменила лимиты на заправку на своих АЗС в 13 регионах РФ

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" отменила лимиты на заправку на своих АЗС в 13 регионах страны, сообщила пресс-служба сети АЗС "Газпромнефть".

"На сети АЗС "Газпромнефть" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и республике Татарстан отменены лимиты на заправку. Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей доступна система оплаты после заправки", - отметили в пресс-службе.

Актуальная информация о наличии топлива на сети АЗС "Газпромнефть" представлена на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении сети АЗС, добавили в пресс-службе.