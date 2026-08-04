Самарский склад Wildberries выгорел после атаки БПЛА, все товары уничтожены

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сортировочно-логистический центр (СЛЦ) Wildberries в Красноярском районе Самарской области, атакованный БПЛА утром в воскресенье, выгорел на площади 160 тыс. кв. м, товар уничтожен, остался только административный корпус, сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков во вторник в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

"Объект полностью выгорел: из 180 тыс. кв. м сгорело 160 тыс. кв. м. По факту остался только административный корпус, все товары уничтожены", - сказал Гурков.

По его словам, в настоящее время товары первой необходимости перенаправляются в село Белозерка Красноярского района, где есть небольшой склад.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что для тушения пожара были привлечены 261 человек, 72 единицы техники, с места чрезвычайной ситуации эвакуировали 710 человек.

"Погибших и пострадавших нет. Несмотря на высокую сложность пожара, он был локализован в течение нескольких часов", - сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время открыты консультационные пункты для содействия в поиске работы сотрудникам СЛЦ и горячая линия для селлеров.

Вместе с тем, до 10 августа поручено сформировать реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - налоговых резидентов, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте. До 14 августа должен быть разработан механизм льготного заемного финансирования для пополнения оборотных средств для пострадавших субъектов МСП, а также отработана реструктуризация действующих обязательств пострадавших заемщиков с банковским сообществом и подготовлены предложения по поддержке логистических коридоров на случай выбытия инфраструктуры.

О том, что склад Wildberries в Самарской области загорелся в результате атаки ВСУ, заявили в воскресенье утром в пресс-службе Wildberries-Russ.

Как сообщалось, соглашение о строительстве логоцентра было подписано руководством компании и самарскими властями в сентябре 2021 года. Объем инвестиций в проект планировался на уровне 8 млрд рублей. Вторая очередь складского комплекса (обе очереди составили 128 тыс. кв. м - ИФ) была открыта в мае 2025 года.