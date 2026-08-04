Возвраты туристам за отмененные туры в Крым могут занять до полугода

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Возвращение средств туристам за отмененные туры в Крым может занять у туроператоров до полугода, так как они сейчас работают с отелями для минимизации сроков и чаще всего возвращают собственные средства, сообщила в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Политика возвратов зависит от ситуации в каждом отеле. Как показывает практика с Анапой прошлого года, возвраты могут занимать и длительное время - до полугода. Туроператоры, со своей стороны, ведут работу с отелями по минимизации сроков возврата за отмененные поездки и в большой части случаев возвращают свои собственные средства. Надеемся, что постановление правительства от 23 июля, определяющее порядок расходования выделенной помощи, будет способствовать более оперативному возврату средств конечному потребителю", - сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что субсидия в размере 4,3 млрд рублей, которую выделило правительство, направлена на помощь предпринимателям Республики Крым, а не федеральным или региональным туроператорам.

Ранее АТОР сообщила, что к концу июня были аннулированы поездки около 1 млн человек, а туроператоры в июне оформили возвраты примерно за 30 тыс. аннулированных путевок в Крым на общую сумму около 1,5 млрд рублей, и это лишь 15% от общего числа отказавшихся от поездки на полуостров.

По словам Ломидзе, часть туристов приняли решение все же отдохнуть в Крыму, в основном на южном и восточном берегах полуострова.

"Туристы добираются в основном на личном автотранспорте, в буквальном смысле забив багажник канистрами с бензином. В июне был увеличен лимит провозимого на личных авто топлива - до 200 литров. 75% всего турпотока в Крым - это автотуристы. В июне Крым посетили 600-650 тыс. туристов, которые приобрели туры примерно на 24 млрд рублей. Но значительная часть путешественников переориентировались на другие направления", - добавила она.

Эксперт добавила, что среди южных курортов чаще всего туристы вместо Крыма выбирали Анапу, небольшая часть потока переориентировалась на Абхазию и Дагестан. Однако наибольший прирост бронирований получили отели и санатории средней полосы, в том числе Подмосковья, расположенные на естественных водоемах.

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