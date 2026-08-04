Число погибших детей при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до четырех

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Среди семи жертв атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком - четверо детей, объявил оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

"По уточненной информации, в числе семи погибших в Архипо-Осиповке - четверо детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди погибших трое детей.

Кроме того, по информации оперштаба, в детскую краевую больницу с минно-взрывными травмами различной степени тяжести поступили четверо детей. Одного из них уже выписали, трое продолжают лечение в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь.

"Двое из этих детей находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаются (...). Сразу после происшествия была оказана помощь на месте, и дети посредством санавиации и медицины катастроф были перегоспитализированы в детскую краевую больницу", - приводятся в сообщении слова главного врача детской краевой клинической больницы Елены Клещенко.

В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Изначально сообщалось, что в результате атаки в селе Архипо-Осиповка погибли три человека, затем стало известно, что количество жертв возросло до семи. Пострадали 58 человек.