"Южная" группировка войск за сутки улучшила положение в зоне СВО

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Южная" группировка войск в течение суток улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ, в том числе в районе города Константиновки в ДНР, сообщили в пресс-центре группировки в субботу.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Малиновки, Николаевки, Дружковки, Пискуновки, Артема и Константиновки", - сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его данным, за сутки армия Украины в зоне действий группировки потеряла до 165 военнослужащих, две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град" и "Бастион", две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 17 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, три наземных робототехнических комплекса, поражено пять пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сообщил Астафьев.