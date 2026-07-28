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Угрозы цунами для Приморья после землетрясения в Японии нет

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цунами после мощного землетрясения в Японии не угрожает Приморскому краю, сообщает Примгидромет во вторник.

"В связи с произошедшим сегодня мощным землетрясением магнитудой 7,1 на юге Японии и объявленной в этой стране угрозой цунами (...): Приморскому краю ничего не угрожает. Наше побережье надежно защищено географическим положением: с востока - полуостровом Камчатка и Курильскими островами, с юга - Японским архипелагом и Корейским полуостровом", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что для Приморья опасны лишь цунами, возникшие из-за землетрясений с эпицентром непосредственно в Японском море. Произошедшее в Японии землетрясение зарегистрировано в Тихом океане, у восточного побережья этой страны, что исключает угрозу для Приморья.

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано во вторник в районе японского острова Кюсю, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на метеорологическое агентство Японии.

Телеканал NHK отметил, что после землетрясения объявлена угроза цунами.

Приморский край Япония
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