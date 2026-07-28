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Новым послом РФ в КНДР назначен Андрей Подъёлышев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева чрезвычайным и полномочным послом в КНДР, освободив его от обязанностей главы российской дипмиссии в Нигерии.

Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, Подъёлышев родился в 1962 году. Он работает в системе МИД с 1984 года. Владеет корейским и английским языками.

Он в разное время занимал пост консула-советника в Генконсульстве РФ в Сан-Франциско, на протяжении 10 лет был заместителем директора Консульского департамента МИД России и занимал пост генконсула РФ в Стамбуле.

Предыдущий посол РФ в КНДР Александр Мацегора скончался в декабре 2025 года на 71-м году жизни. Он занимал этот пост с 2014 года.

Владимир Путин КНДР Андрей Подъелышев
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