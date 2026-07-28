Ущерб казахстанским селлерам Wildberries от атак БПЛА в России превысил 1 млрд тенге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ущерб казахстанским предпринимателям в результате БПЛА-атак на складские комплексы Wildberries в России предварительно оценивается более чем в 1 млрд тенге, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в национальной палате предпринимателей "Атамекен".

"НПП "Атамекен" проводит работу по сбору и консолидации информации во всех регионах страны. По предварительным данным, ассоциации "Предприниматели электронной торговли Казахстана ECOMMERCE-KZ", в результате чрезвычайной ситуации ущерб нанесен более чем 100 предпринимателям-членам объединения на сумму свыше 1 млрд тенге", - ответила палата на запрос, причинен ли ущерб казахстанским предпринимателям в результате атак на склады Wildberries в России.

Нацпалата направила официальный запрос в Министерство торговли и интеграции с предложением задействовать профильные каналы межгосударственного взаимодействия для защиты прав отечественного бизнеса и ускорения процедур получения компенсаций.

Кроме того, предложено рассмотреть возможность создания рабочей группы с участием уполномоченных органов, НПП "Атамекен", руководства маркетплейса Wildberries и представителей бизнеса для выработки алгоритмов оценки ущерба и оказания правовой поддержки пострадавшим продавцам.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных БПЛА-атак пострадал целый ряд крупных логистических объектов объединенной компании Wildberries-Russ.

Официальный курс на 28 июля - 473,4 тенге/$1.