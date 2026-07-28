Поиск

Росавиация сможет использовать собранные на ремонт аэродромов средства на исполнение судебных актов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 164,5 млн рублей, собранных с авиакомпаний на капитальный ремонт региональных аэродромов, будут направлены Росавиации для покрытия расходов, связанных с исполнением судебных актов. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

ЭкономикаСборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублейСборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублейЧитать подробнее

Речь идет о средствах, поступивших в федеральный бюджет, но оставшихся невостребованными в текущем финансовом году. Росавиация сможет потратить их на "реализацию приоритетных мероприятий в сфере гражданской авиации, предусматривающих финансовое обеспечение расходов, связанных со взысканием денежных средств по исполнительным листам, выданным на основании вступивших в законную силу судебных актов".

В пресс-службе Росавиации не стали уточнять, на исполнение каких именно судебных актов будут направлены невостребованные 164,5 млн рублей.

Сборы с авиакомпаний для капремонта малых аэродромов начали взиматься в конце 2024 года. Средства аккумулируются в специально созданном фонде развития инфраструктуры воздушного транспорта. Далее они распределяются на капремонт аэродромной инфраструктуры, установку светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений. До 2030 года за счет средств фонда планируется отремонтировать не менее пятидесяти аэродромов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд рублей, говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В 2025 году сумма сборов превысила 13,5 млрд рублей, говорилось в финансовом отчете ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации).

Росавиация Дмитрий Ядров Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация сможет использовать собранные на ремонт аэродромов средства на исполнение судебных актов

Одобрены новые сценарии по борьбе с кибермошенничеством в рамках ГИС "Антифрод"

 Одобрены новые сценарии по борьбе с кибермошенничеством в рамках ГИС "Антифрод"

Угрозы цунами для Приморья после землетрясения в Японии нет

Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

 Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

 Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

 Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

 Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

 Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10788 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов