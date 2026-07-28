Росавиация сможет использовать собранные на ремонт аэродромов средства на исполнение судебных актов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 164,5 млн рублей, собранных с авиакомпаний на капитальный ремонт региональных аэродромов, будут направлены Росавиации для покрытия расходов, связанных с исполнением судебных актов. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Речь идет о средствах, поступивших в федеральный бюджет, но оставшихся невостребованными в текущем финансовом году. Росавиация сможет потратить их на "реализацию приоритетных мероприятий в сфере гражданской авиации, предусматривающих финансовое обеспечение расходов, связанных со взысканием денежных средств по исполнительным листам, выданным на основании вступивших в законную силу судебных актов".

В пресс-службе Росавиации не стали уточнять, на исполнение каких именно судебных актов будут направлены невостребованные 164,5 млн рублей.

Сборы с авиакомпаний для капремонта малых аэродромов начали взиматься в конце 2024 года. Средства аккумулируются в специально созданном фонде развития инфраструктуры воздушного транспорта. Далее они распределяются на капремонт аэродромной инфраструктуры, установку светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений. До 2030 года за счет средств фонда планируется отремонтировать не менее пятидесяти аэродромов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд рублей, говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров. В 2025 году сумма сборов превысила 13,5 млрд рублей, говорилось в финансовом отчете ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации).