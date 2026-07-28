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Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось
Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство ведет диалог с Wildberries в связи с ситуаций вокруг ударов по складам маркетплейса, решений о помощи компаний пока не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принято", - сказал Песков журналистам во вторник.

Пресс-секретаря президента спросили об обсуждении помощи как самому Wildberries, так и пострадавшим продавцам.

"Компания, собственно, достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах. Хотя де-юре такого обязательства у компании не было", - указал Песков, добавив, что "это, конечно, заслуживает очень высокой оценки".

Дмитрий Песков Wildberries
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