Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в Воронежской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении двух беспилотников над регионом.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над двумя районами Воронежской области обнаружены, уничтожены и подавлены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, разрушений нет", - написал глава региона в своем канале в Мах в субботу.

В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА ссадину получил мужчина, которому уже оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Гусев.