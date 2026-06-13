Соглашение между РФ и Белоруссией о сотрудничестве в деятельности с драгоценными металлами внесено в Думу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности Думы.

Соглашение подписано в Москве 19 декабря 2025 года. Предметом соглашения является координация сотрудничества в области интеграции систем маркировки ювелирных изделий, взаимного признания государственных пробирных клейм.

Реализация соглашения позволит сформировать благоприятные торгово-экономические механизмы, ориентированные на взаимное признание средств идентификации и государственных пробирных клейм в торговле ювелирными изделиями за счет координации государственного контроля (надзора) в сфере обращения и использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.