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Патриарх Кирилл не стал отправлять митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию

Патриарх Кирилл не стал отправлять митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию
Митрополит Иларион (Алфеев)
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Митрополит Иларион (Алфеев), направленный патриархом на служение в Бразилию, останется в России и будет служить в Крестовоздвиженском Иерусалимском женском монастыре в селе Лукино Домодедовского района Подмосковья, сообщает сайт РПЦ.

Это решение предстоятель церкви принял по просьбе митрополита Илариона предоставить ему возможность находиться в России для заботы о престарелой матери. Действие предыдущего указа патриарха о направлении митрополита в Бразилию на время остановлено.

В конце мая митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах после того, как в багажнике его машины был найден белый порошок, впоследствии оказавшийся кокаином. После недолгого задержания митрополит был отпущен и вернулся в Москву. Позже ему было определено отправиться в Бразилию, но уехать туда он так и не успел.

Иларион РПЦ Бразилия Лукино Подмосковье Кирилл
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