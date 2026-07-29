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Что произошло за день: среда, 29 июля

Объявление Павла Дурова в розыск, отставка главы Удмуртии, пожар в логистическом комплексе Wildberries-Russ в Рязани, последствия землетрясения в Японии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ заявила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск. Также служба сообщила, что чат-бот для знакомств в Telegram "Дайвинчик/Leo" активно используется спецслужбами Украины для вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

- Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова и назначил врио Ольгу Абрамову.

- Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

- Одно из промышленных предприятий в Пермском крае в среду подверглось атаке беспилотников.

- В России инфляция с 21 по 27 июля составила 0,04%, годовая выросла до 5,95%.

- Пожар в логистическом комплексе Wildberries-Russ в Рязани локализован.

- 18 человек погибли, 63 пострадали в результате землетрясения в Японии в районе острова Кюсю.

- В Екатеринбурге 38-летнему мужчине предъявили обвинение в хулиганстве по уголовному делу об избиении директора аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина - он умер через несколько дней после инцидента от сердечного заболевания.

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