В Москве к выходу со станции метро "Домодедовская" по лестнице съехал автомобиль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве у станции метро "Домодедовская" легковой автомобиль съехал по лестнице подземного перехода, выход № 4 перекрыт, пассажиры не пострадали, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

"Станция "Домодедовская" работает штатно. Ранее на одну из лестниц, ведущих в подземный переход возле станции, после ДТП выехал автомобиль. Никто из пассажиров не пострадал", - сказано в сообщении.

Временно ограничен выход №4. Пассажиры могут воспользоваться выходами 1-3 и 5-14, уточнили в Дептрансе. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.