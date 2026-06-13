Кабмин выделил 5 млрд руб. на обеспечение детей и беременных системами мониторинга глюкозы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Регионам России дополнительно направят почти 5 млрд рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В 2026-2027 годах правительство дополнительно направит регионам почти 5 млрд рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении в субботу.

Благодаря федеральному финансированию, во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа. Рецепты на получение таких систем выписывают лечащие врачи-эндокринологи.

Мишустин, комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 8 июня, отметил, что оно позволит обеспечить системами мониторинга свыше 50 тыс. детей и десятки тысяч будущих матерей. По его словам, всего планируется приобрести около 270 тыс. таких систем.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" в составе национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", добавили в пресс-службе.