Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

Владислав Романцев Фото: РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест директора по стратегическому развитию компании "Эфко" Владислава Романцева и его заместителя Екатерины Кустовой, подозреваемых в мошенническом хищении.

"Постановлениями суда от 29 июля в отношении Романцева и Кустовой избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также по делу арестована замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

Под стражей они будут находиться до конца сентября.

По данным суда, всем троим инкриминируется хищение путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

В Минпромторге подтвердили задержание своей сотрудницы, отметив, что министерство оказывает содействие следственным действиям.

"Эфко" - российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. Компания является крупнейшим российский производителем спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.