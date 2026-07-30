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Глава совета директоров и гендиректор "Эфко" задержаны по делу о хищении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ГК "Эфко" Валерий Кустов и гендиректор компании Евгений Ляшенко задержаны по делу о хищении.

"Ходатайства следствия о заключении под стражу Кустова и Ляшенко находятся на рассмотрении в Мещанском суде Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, обоим фигурантам инкриминируется хищение путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст.159 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Накануне по этому же делу были арестованы директор по стратегическому развитию компании "Эфко" Владислав Романцев, его заместитель Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

Вместе в тем в правоохранительных органах агентству пояснили, что претензии следствия связаны с хищением денег, выделенных государством для финансирования производства беспилотных летательных аппаратов.

В Минпромторге подтвердили задержание своей сотрудницы, отметив, что министерство оказывает содействие следствию.

"Эфко" - российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности. Компания является крупнейшим российским производителем спецжиров и маргарина, также выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Валерий Кустов занимает 144 место в списке российских миллиардеров Forbes.

Эфко
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