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Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов
Фото: Дмитрий Орлов/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес создателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Реестр Росфинмониторинга обновился в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В минувшую среду ФСБ заявила, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

Как заявили в спецслужбе, Дуров объявляется в международный розыск.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

Telegram Росфинмониторинг Павел Дуров
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