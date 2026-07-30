Поиск

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты работают на месте падения фрагментов БПЛА в Таганроге после отражения воздушной атаки, жильцов близлежащих домов ждет временная эвакуация, сообщила глава города Светлана Камбулова в четверг.

"На месте обнаружения обломков БПЛА продолжают работать все оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия. Готовятся к работе саперы. На время работы взрывотехников будет организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков БПЛА. (...) Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем", - написала Камбулова в своем канале в мессенджере Мах.

Ранее она сообщила, что силы ПВО отразили атаку БПЛА над городом, разрушений и повреждений не фиксировалось.

По данным глава региона Юрия Слюсаря, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганроге и восьми районах.

Таганрог Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

 Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

Власти сообщили, что 15 БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

 ЦИК продолжит проверять допущенные к думским выборам партии на иностранное финансирование

Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

БПЛА атаковали порт Тамань Краснодарского края, повреждена инфраструктура
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10832 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3397 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов