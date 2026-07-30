В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты работают на месте падения фрагментов БПЛА в Таганроге после отражения воздушной атаки, жильцов близлежащих домов ждет временная эвакуация, сообщила глава города Светлана Камбулова в четверг.

"На месте обнаружения обломков БПЛА продолжают работать все оперативные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия. Готовятся к работе саперы. На время работы взрывотехников будет организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков БПЛА. (...) Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем", - написала Камбулова в своем канале в мессенджере Мах.

Ранее она сообщила, что силы ПВО отразили атаку БПЛА над городом, разрушений и повреждений не фиксировалось.

По данным глава региона Юрия Слюсаря, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганроге и восьми районах.