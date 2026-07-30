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Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Запрет на экспорт дизтоплива продлен на месяц с рядом исключений

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива и утвердило ряд других мер для повышения доступности нефтепродуктов, говорится в сообщении правительства.

Так, для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке введен новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Запрет на экспорт дизтоплива и бензина для производителей заканчивал свое действие 31 июля.

"Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства", - говорится в сообщении.

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Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

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